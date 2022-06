Les travaux de la conférence internationale « Dialogue de Tanger » se sont ouverts, vendredi à la ville du Détroit, en présence de personnalités de haut niveau marocaines et étrangères. La conférence est organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en partenariat avec le Projet Aladdin et l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), sous le thème « Vers une nouvelle lumière partagée ».

Cette rencontre vise à débattre de plusieurs questions d’actualité, urgentes et d’importance majeure liées à la coexistence interreligieuse et au dialogue interculturel.



Ce conclave connait la participation notamment de M. André Azoulay, conseiller du roi, et de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que de plusieurs ministres et responsables marocains et étrangers.

Lors de cette rencontre, les participants discuteront principalement des moyens de construire la paix à travers la culture, de l’importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l’Occident et le monde islamique, et des problématiques liées aux nouvelles technologies et au changement climatique en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que des perspectives, à court et moyen termes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.