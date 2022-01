Au début du mois, les pharmaciens ont alerté quant à la pénurie des médicaments contre le rhume et le covid-19. En réaction, le ministère de la Santé a publié cette semaine un communiqué indiquant que ces produits « sont disponibles en quantités suffisantes pour couvrir la demande ». Pour les pharmaciens, le ministère sème la confusion et les fait passer pour des « menteurs ».

« La Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (CSPM) suit avec une grande inquiétude la manière dont le ministère de la Santé interagit avec les problèmes rencontrés par le secteur pharmaceutique au Maroc, en particulier ces dernières semaines qui ont vu une perturbation sans précédent des médicaments dans les pharmacies nationales et au niveau des différentes entreprises réparties sur le territoire national », a publié dans un communiqué ce matin, jeudi 14 janvier, le président de la CSPM, Mohamed Lahbabi.

« La Confédération a alerté à travers les médias pour faire intervenir le ministère de la Santé dans l’urgence; le secteur des pharmacies s’étonne d’une communication officielle du ministère de la Santé niant toute pénurie de médicaments, à l’heure où les citoyens souffrent d’une véritable crise due au manque des médicaments saisonniers contre le rhume, dont certains sont inclus dans le protocole de traitement du covid », poursuit le communiqué.

En effet, le ministère de la Santé et de la protection sociale a indiqué mardi 12 janvier que les médicaments essentiels prescrits dans le cadre du protocole thérapeutique national de prise en charge des cas covid-19 sont « disponibles en quantités suffisantes pour couvrir la demande ».

Il a à cet égard démenti les informations rapportées par certains médias et réseaux sociaux, selon lesquelles les médicaments prescrits dans le protocole thérapeutique national covid-19 feraient l’objet d’une pénurie excessive ou d’une rupture de stock dans les pharmacies.

Une communication reprise en substance par Les Entreprises du Médicament au Maroc (LEMM). Créée en 2005, LEMM est une association professionnelle, composée de sociétés marocaines, filiales de groupes pharmaceutiques internationaux qui œuvrent dans la R&D.

Le syndicat des pharmaciens « s’étonne » donc de cette communication officielle du ministère niant toute pénurie et qui « sème la confusion auprès de l’opinion publique nationale sur les faits réels du système du médicament ». Il regrette que le ministère « ne se soucie pas d’intervenir rapidement pour résoudre les problèmes qui sont définis, en plus d’assumer ses responsabilités dans l’institutionnalisation d’une politique antidrogue efficace ».

Ministère de la Santé et pharmaciens se contredisent

Contacté, Mohamed Lahbabi, président de la CSPM, explique « avoir tiré la sonnette d’alarme, non pas pour incriminer une partie ou une autre mais pour régler le problème ». « Nous appelons le ministère à prendre en compte ce problème qui est réel plutôt que de nier on existence », ajoute-t-il.

Comment expliquer cette contradiction entre les deux discours? « Peut-être qu’on remonte de fausses informations au ministère, je ne sais pas. Il va falloir que le ministère fasse un peu de terrain et qu’il envoie des inspecteurs vérifier si le produit est disponible ou non. Nous n’avons aucun intérêt à tirer la sonnette d’alarme sans raison », explique notre interlocuteur, soulignant que « les grossistes font leur travail correctement et livrent les pharmacies jusqu’à huit fois par jour ».

« Le ministère fait passer les pharmaciens pour des menteurs. Déjà qu’on a reçu aucune gratitude de leur part depuis la pandémie, si maintenant ils nous font passer pour des menteurs auprès de la patientèle, on ne s’en sort pas. Il n’y a plus de sirops, ni de sachets anti-rhume, ni de Doliprane un temps. La vitamine C, j’en ai parce que j’ai fait des stocks en prévision et que je la délivre seulement sur ordonnance, mais dans la majorité des pharmacies de Casablanca, il n’y en a plus », se plaint une pharmacienne casablancaise préférant garder l’anonymat.

Officiant dans le quartier Hay Moulay Rachid, elle confirme que les génériques manquaient également: « Il y avait quelques génériques qui arrivaient au compte-gouttes mais on n’arrivait toujours pas à contenter toute la population. A présent, les produits qui manquaient commencent à leur tour à arriver au compte-gouttes ».

« Si on avait vraiment des génériques des médicaments en rupture, on n’aurait pas crié haut et fort qu’il y a une pénurie car on les aurait substitués par la force des choses, mais même les génériques sont en rupture », abonde dans le même sens Lahbabi qui « ne sait pas d’où vient le problème ». « Normalement, c’est le ministère qui doit expliquer pourquoi », soulève-t-il.