Les médicaments essentiels prescrits dans le cadre du protocole thérapeutique national de prise en charge des cas Covid-19 sont disponibles en quantités suffisantes pour couvrir la demande, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans un communiqué, le ministère a rassuré les citoyens sur le stock national de médicaments du protocole thérapeutique national de prise en charge des cas de coronavirus, affirmant que les quantités disponibles de ces médicaments, notamment la chloroquine, l’azithromycine, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le paracétamol et l’héparine, sont suffisantes pour satisfaire la demande.

Il a à cet égard démenti les informations rapportées par certains médias et réseaux sociaux, selon lesquelles les médicaments prescrits dans le protocole thérapeutique national Covid-19 feraient l’objet d’une pénurie excessive ou d’une rupture de stock dans les pharmacies.

S’agissant des carences enregistrés pour certains médicaments contre le rhume, le département a expliqué qu’il existe de nombreux traitements génériques fabriqués localement qui sont en mesure de couvrir cette pénurie, dans le droit fil de la politique du ministère visant à encourager l’industrie locale et les médicaments génériques.

En outre, le stock national de médicaments au Maroc fait l’objet d’un contrôle strict et permanent, a assuré le ministère, rappelant que le stock des médicaments essentiels est soumis à un contrôle hebdomadaire de l’Observatoire national du médicament et des produits de santé, relevant de la Direction du médicament et de la pharmacie. D’où une intervention proactive et immédiate en cas de problème, notamment dans le contexte marqué par la propagation du variant « Omicron », coïncidant avec la saison grippale.

Il a également rappelé avoir précédemment publié une circulaire sous le n° DMP/00/75 le 18 mars 2020, exhortant toutes les parties prenantes à s’engager à fournir les médicaments et produits de santé nécessaires avec un stock de sécurité réglementaire pour une période de trois mois pour les sociétés pharmaceutiques industrielles et un mois pour les distributeurs.

Et de souligner que les distributeurs doivent assurer la livraison des médicaments de manière équitable aux pharmacies pour garantir leur disponibilité aux citoyens dans les différentes régions du pays.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a appelé, par ailleurs, tous les pharmaciens à signaler en cas de pénurie de certains médicaments de base à contacter leurs distributeurs ou l’Observatoire national du médicament et des produits de santé pour s’informer de la source, conclut le communiqué.