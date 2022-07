Le Royaume du Maroc lance, à compter du 10 juillet 2022, la procédure d’octroi du visa électronique « eVisa » via la plateforme www.acces-maroc.ma, pour faciliter l’octroi de visa aux ressortissants étrangers soumis à cette formalité.

Cette nouvelle mesure a été mise en place conformément aux orientations du Roi Mohammed VI visant l’amélioration, la simplification et la modernisation des prestations consulaires, indique, vendredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Elle s’inscrit dans la continuité des efforts consentis par le Maroc, aussi bien au niveau national qu’international, pour la digitalisation des prestations fournies par l’administration publique, précise la même source, ajoutant qu’elle consacre la modernisation du travail consulaire au niveau des missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume, telle que préconisée par la stratégie du ministère concernant la réforme de ce domaine.

Lire aussi. E-visa pour le Maroc: voici ce que cela coûtera aux demandeurs

Le visa électronique est une autorisation unipersonnelle, dont la validité est de 180 jours maximum, à compter de sa date d’émission. Il permettra l’accès au territoire marocain pour un séjour de 30 jours maximum.

Trois catégories de ressortissants étrangers bénéficieront du e-Visa. Il s’agit des ressortissants de certains pays, dont la liste est définie par les autorités marocaines compétentes (Thaïlande et Israël comme première étape), des ressortissants étrangers disposant d’un titre de résidence ou de séjour valide au moins 180 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique et résidant dans l’un des pays de l’Union Européenne, des Etats-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, du Japon, de Norvège, de Nouvelle-Zélande et de Suisse.

Lire aussi. Vidéo. Lancement du e-visa pour le Maroc à compter du 10 juillet

Sont aussi concernés les ressortissants étrangers titulaires de l’un des visas non électroniques de pays Schengen, des Etats-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, d’Irlande, et de Nouvelle-Zélande, à entrées multiples et valide au moins 90 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique, précise le communiqué.