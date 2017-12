Quelque 21 œuvres artistiques signées feu Tayeb Saddiki (1939-2016) ont été vendues samedi, aux enchères à Marrakech.

Les amateurs et les collectionneurs ont pu découvrir pour la première fois des œuvres calligraphiques du célèbre homme de théâtre, comédien, dramaturge, écrivain, artiste peintre et calligraphe marocain.

"En organisant cette vente aux enchères, -Mazad et Art- rend hommage à ce -monument marocain-, qui s’est éteint voilà deux ans", a confié à la MAP, Chokri Bentaouit, président fondateur de cette maison de vente aux enchères de tableaux et objets d'art.

"Nous concrétisons cet hommage par la vente de 21 œuvres calligraphiques parfois très simple et d’autres fois frôlant un surréalisme particulier à l’artiste et qui nous transporte vers des contes, légendes et manuscrits anciens", a-t-il indiqué.

Durant cette vente aux enchères, pas moins de 120 tableaux et objets d'art exceptionnels de plusieurs artistes marocains et internationaux ont été proposés aux amateurs et collectionneurs d’art.

Il s’agit notamment du tableau intitulé "Jour de fête dans un riad de Fès" de l’artiste Meriem Mezian (1930-2009), l’une des figures féminines de la peinture marocaine et l’une des premières femmes arabes à avoir exposé ses œuvres.

"Cette œuvre transporte l’amateur d’art vers ce Maroc d’antan où les broderies, les parures finement ciselées et les rires fous s’entremêlent dans un jardin paradisiaque où se côtoient les couleurs et senteurs de mille et une fleur", lit-on dans le catalogue de cette vente aux enchères.

Les amateurs d’art les collectionneurs d’objets d’art ont pu découvrir aussi un tableau très profond de Stuart Church (1931-2013), artiste-peintre américain qui arriva à Tanger dans les années 60 et ne la quitta jamais.

D’autres œuvres ont été proposées durant cette vente aux enchères d’artistes de renommée tels que Abderrahman Rahoule, Moa Bennani, Rachid Ouettassi, Chaibia Tallal (1929-2004), Jilali Gharbaoui (1930-1971), Mahi Binebine, Antoni Tapies (1923-2012), Ahmed Cherkaoui (1934-1967), Mohamed Melihi, Mohamed Tabal, Mahjoubi Aherdane et Fatna Gbouri (1924-2012).

"Mazad et Art" dédie les revenus de vente de certaines œuvres à l’Association pour la préservation des arts de la broderie de Salé qui milite pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel marocain.

Elle œuvre également à l’amélioration des conditions sociales des jeunes par le biais de la formation et l’insertion socioprofessionnelle en leur facilitant l’accès au marché de l’emploi.