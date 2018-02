Noureddine Ayouch: «la photo du roi hospitalisé est un signe de transparence»

Noureddine Ayouch, expert en communication, décortique la récente photo du roi hospitalisé et entouré de sa famille. Photo qui avait fait réagir les Marocains qui ont multiplié les messages ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour souhaiter un bon rétablissement au souverain.

Cette photo du souverain hospitalisé et entouré de sa famille reflète une communication très moderne et profondément humaine du roi Mohammed VI, a déclaré à H24info Noureddine Ayouch, expert en communication. Selon lui, cette image qui fait le tour des réseaux sociaux, «très belle et émouvante, constitue une avancée démocratique et un signe de transparence».

L’objectif est de rassurer le peuple quant à l’état de santé du chef de l’Etat, explique Ayouche ajoutant qu’il s’agit là d’un signe d’attention du souverain qui a ému les citoyens «et m’a, au même titre, très touché».

Pour ce pionnier de la publicité au Maroc, la photo traduit également le degré de proximité que le souverain entretient avec sa famille proche alaouite, ainsi qu’avec sa grande famille constituée de 36 millions de Marocains. Sans parler de sa famille africaine qui lui voue un amour sans faille.

«A travers cette photo, le roi montre qu’il est avant tout un être humain, qui comme tout un chacun, peut tomber malade. Il a ainsi besoin comme tout patient de l’affection de ses proches, d’être entouré d’eux et de s’appuyer sur sa famille pour surmonter cette épreuve», relève Ayouch.

Pour lui, le roi pratique une communication très moderne et plus avancée que celle de plusieurs dirigeants européens. «On se souvient, à titre d’exemple, de Jacques Chirac qui lors de l’une de ses hospitalisations n'a pas communiqué d'une manière aussi humaine. La seule photo qu’on a aperçue de lui le montrait avec sa femme Bernadette Chirac alors que sa famille était restée en dehors de la salle où était hospitalisé le président», compare Noureddine Ayouche.

"Cette photo traduit la volonté du roi de communiquer avec le peuple marocain en toute transparence de son état de santé", conclut le publicitaire.