Les automobilistes ne pourront plus prendre des rendez-vous en ligne avant de se rendre aux services des mines.

L’Agence nationale de la sécurité routière (Narsa) a mis fin à son service de prise de rendez-vous en ligne. La plateforme web Narsa Khadamat en service depuis juin 2020 a été supprimée, annonce un communiqué daté du 4 février, rendu public ce lundi.

Jusqu’ici, les automobilistes souhaitant retirer ou renouveler leurs permis de conduire, demander une mutation de propriété des véhicules au niveau des centres d’immatriculation, ou récupérer leurs cartes grises, entre autres, pouvaient prendre rendez-vous en ligne avant de se rendre aux services des mines. Narsa « informe tous les usagers qu’ils peuvent déposer leurs dossiers ou retirer leurs documents auprès des services territoriaux de l’agence sans avoir à prendre de rendez-vous via la plateforme », souligne l’agence.

« Dans le cadre des mesures de précaution visant à lutter contre la propagation du Covid 19, l’Agence nationale de la sécurité routière appelle tous les usagers à respecter les consignes préventives et les mesures et procédures sanitaires, notamment le port du masque et le respect de la distanciation physique lors de l’accès aux installations administratives de ses services », ajoute le communiqué.

L’agence rappelle aussi, qu’après l’accord conclu avec Barid Bank et Barid Cash, les documents relatifs aux permis de conduire peuvent actuellement être déposés auprès de leurs agences. Selon Narsa, d’autres services seront bientôt lancés pour le dépôt des dossiers liés aux certificats d’immatriculation des véhicules auprès des mêmes agences.