Miloud Maassid élu au poste de président de l’Union nationale des mutuelles marocaines

Miloud Maassid a été élu au poste de président de l’Union nationale des mutuelles marocaines, lors de l'assemblée générale constitutive de cette instance, tenue récemment à Rabat.

Cette assemblée, marquée par la présence du ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, du directeur de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et du président de l'Association internationale de la mutualité, a connu l'approbation des statuts de l'Union et l'élection de son appareil exécutif et son conseil administratif, a indiqué un communiqué de l'Union.

Cette initiative vise à consacrer les valeurs et les principes d'une mutualité universelle, unifier les rangs, faciliter l'accès aux soins de santé conformément aux principes de solidarité tenant compte des conditions sociales des adhérents et à développer la structure de la mutualité, affirme le communiqué.

Cette Union contribuera largement au développement de la protection sociale, en encourageant l'action commune et en préservant les acquis garantis par le Dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, ainsi que par la nouvelle constitution, souligne la même source.

S'exprimant à cette occasion, M. Yatim a mis en avant le rôle central des mutualités dans le domaine de protection sociale, notant que l'expérience de mutualité est considérée comme l'une des plus importantes au Maroc en matière de couverture sociale et médicale, notamment avant l'entrée en vigueur en 2015 du régime d'assurance maladie obligatoire.

Il a, ainsi, réitéré l'appui du ministère aux mutualités marocaines, appelant à promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale et à renforcer la représentativité des mutualités marocaines au sein des organisations internationales de mutualité, à leur tête l'Association internationale de mutualité.

De son côté, M. Maassid a affirmé que la création de l’Union nationale des mutuelles marocaines est le fruit d'un dialogue social entre l'ensemble des composantes de la mutualité et s'inscrit dans le cadre des évolutions législatives, organiques et institutionnelles que connait ce domaine au Maroc, soulignant l'importance d'accompagner les mutations nationales et internationales du système de protection sociale en vue d'améliorer les services prodigués aux adhérents et à leurs familles.