Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 25 décembre 2017 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps encore froid sur le Nord et l’intérieur du pays, notamment sur les reliefs, l'Oriental et les hauts plateaux.

- Gelée locale sur les reliefs et les hauts plateaux, la nuit et la matinée.

- Nuages devenant de plus en plus denses à partir de la matinée avec faibles pluies ou parfois averses éparses sur le Tangérois, le Loukkos et le Rif occidental l'après-midi et la nuit suivante.

- Nuages bas matinaux près des côtes Nord avec brume ou brouillard par endroits.

- Ciel peu nuageux sur le reste Nord et clair en général ailleurs.

- Vent modéré à assez soutenu d'Est sur les provinces Sud, faible à modéré de Sud sur la méditerranée, de sud à ouest sur les plaines atlantiques nord et de nord à variable ailleurs.

- Chasse sables par endroits sur les provinces Sud.

- Températures minimales de l'ordre de -06 à 00°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 00 à 05°C sur le Nord de l'Oriental, le Sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift et l'intérieur du Loukkos, du Gharb et de la Chaouia et de 05 à 10°C sur les côtes et les plaines Nord et Centre, le Souss et les provinces Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 05 à 10°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 11 à 16°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès et le Sud-est et de 16 à 23°C sur le reste du pays.

- Mer belle à peu agitée dans la Méditerranée et peu agitée ailleurs.