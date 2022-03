Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 14 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs avec gelée locale.

– Chutes de neige sur l’Atlas au-delà de 1.300m.

– Pluies ou averses parfois orageuses et localement importantes sur le Nord et Centre, l’Atlas et l’Ouest de la Méditerranée.

– Quelques gouttes de pluies éparses par moments sur l’Oriental et le Nord des provinces du Sud.

– Chasse-poussières par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, le Sud-Est, les plaines Centre et les provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte devenant forte à très forte l’après-midi entre Rabat et Tarfaya.