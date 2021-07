La liaison maritime entre le port de Portimao et celui de Tanger tarde à se mettre en place. Les autorités portugaises sortent de leur silence en pleine polémique sur une prétendue pression de la part des autorités espagnoles.

«Pour le moment, il n’est toujours pas possible de confirmer si la connexion sera établie», précise le site web du port de Portimao, notant toutefois que «les conditions opérationnelles du port de Portimao sont en cours d’évaluation, en collaboration avec les armateurs et diverses autorités, afin de démarrer une liaison par ferry entre Portimao et Tanger».

Une précision qui intervient en pleine polémique sur une prétendue pression de la part des autorités espagnoles pour faire avorter ce projet, après leur exclusion de l’opération Marhaba cette année.

Dans une interview accordée le 28 juin à l’agence espagnole EFE, le ministre portugais de l’économie, Pedro Siza Vieira a affirmé que «les gouvernements portugais et espagnol discutent toujours des questions d’intérêt commun», soulignant néanmoins que cette future ligne maritime «n’aura pas d’impacts négatifs sur les excellentes relations qu’ils entretiennent».

Lire aussi: L’éviction de l’Espagne de l’opération Marhaba lui coûtera 1,15 milliard d’euros

Et de souligner que les discussions se poursuivent quant à cette ligne, étant donné qu’il y a «un intérêt de la part du gouvernement marocain et du nôtre».

Le port de Portimao précise pour sa part que toute information sur ce futur projet sera publiée de façon officielle sur leur site web.

Pour rappel, la Direction de la Marine Marchande, relevant du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé le 14 juin, que des discussions étaient en cours avec les autorités portugaises dans l’objectif de faire du port de Portimao au Portugal un port d’embarquement, en ouvrant de nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers le port de Tanger Med.