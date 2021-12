Le chef du bureau de liaison du Maroc en Israël a été reçu jeudi par le ministre de la Défense israélien.

« Aujourd’hui, j’ai eu le plaisir d’accueillir le chef de la mission du royaume du Maroc en Israël, S.E. Abderrahim Beyyoudh », a tweeté Benny Gantz dans la matinée. « Nous avons évoqué la visite historique à Rabat et la signature du protocole d’accord de défense et nous nous sommes tournés vers l’expansion des grands liens entre nos nations », a-t-il ajouté.

Today I have had the pleasure of hosting the Head of the Moroccan Kingdom’s Mission in Israel, H.E. Abderrahim Beyyoudh. We looked back at the historic visit to Rabat and the signing of the defense MOU and looked ahead towards the expansion of the great ties between our nations. pic.twitter.com/mE3df7azgY

