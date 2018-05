Maroc-Iran: l'Algérie qualifie les propos de Bourita de "totalement infondés"

Vingt-quatre heures après que le Maroc ait annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran, le voisin algérien vient de sortir de son silence en qualifiant les propos du ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, de "totalement infondés".

"Les autorités algériennes ont rejeté mercredi les propos "totalement infondés", tenus par le ministre marocain des Affaires étrangères, à l'occasion de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre son pays et l'Iran, et mettant "indirectement en cause l'Algérie", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif", peut-on lire dans une dépêche de l'agence de presse algérienne APS.