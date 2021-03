Dans son dernier rapport, la plateforme Facebook a annoncé la détection et la suppression de plusieurs faux comptes au Maroc, liés pour certains à des sites d’informations.

Le réseau social Facebook a supprimé pas moins de 385 comptes, 6 pages et 40 profils Instagram pour «comportement inauthentique coordonné», annonce la plateforme dans son rapport du mois de février 2021.

Ces faux comptes «dont certains avaient déjà été détectés et désactivés par les systèmes automatisés» de Facebook, servaient à publier et commenter dans différents groupes et divers organes de presse, dont ChoufTV, souligne Facebook.

Les publications de ces faux comptes ont principalement été des «mèmes» et d’autres contenus en arabe et en français, faisant «l’éloge de la stratégie du gouvernement pour contrer la pandémie du Covid-19».

Par ailleurs, ces mêmes faux comptes ont «fréquemment publié des critiques visant les opposants, les dissidents et les organisations de défense des droits de l’homme», conclut le rapport.