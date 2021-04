Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a rassuré sur son état de santé qui « n’est pas préoccupant », selon lui.

«Je suis vraiment malade, mais mon état n’est pas préoccupant, si Dieu le veut, car je souffre depuis quelques jours d’un rhume et d’une sinusite, qui m’ont obligé aujourd’hui à suspendre un certain nombre d’activités et de rendez-vous», a fait savoir le chef de l’exécutif, tard ce mardi 6 avril.

تفاعلا مع اتصالات تستفسر عن وضعيتي الصحية،أخبرالجميع بأني أعاني منذ أيام من زكام والتهاب في الجيوب الأنفية،اضطراني إلى تعليق بعض أنشطتي الرسمية،لكن حالتي لا تدعو للقلق والحمد لله.

وأشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على العناية الكريمة التي خصني بها وعلى حرصه على حالتي الصحية pic.twitter.com/4UnLcffttG — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) April 6, 2021

Par la même occasion, il a remercié le roi Mohammed VI «pour les soins généreux qu’il (lui) a accordés et sa bienveillance».