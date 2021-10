A l’occasion de la campagne internationale et annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, H24Info a rencontré Karima. A 45 ans, cette mère de famille raconte son combat contre la tumeur maligne la plus diagnostiquée chez les femmes. Aujourd’hui en rémission, elle souhaite faire passer le message qu’il n’y a pas de fatalité, et qu’il existe au Maroc des structures de qualité pour la prise en charge de cette maladie.