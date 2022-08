Une photo publiée sur les réseaux sociaux a suffi pour créer une vive polémique autour des vacances privées de la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, qu’elle a passées… en Tanzanie.

La ministre du Tourisme est la cible de plusieurs commentaires haineux depuis la fuite de photos où on l’aperçoit passer ses vacances en Tanzanie, où elle s’est rendue en famille. Certains internautes voient d’un très mauvais œil le fait que la ministre, qui ne cesse de vanter les atouts touristiques du royaume, ait choisi une destination située à plus de 7.000 kilomètres du Maroc pour passer ses vacances.

Non, il n’est pas interdit d’aller passer ses vacances à l’étranger quand on est ministre, mais c’est déplacé de la part de la ministre du tourisme – secteur clé en pleine crise…Ce gouvernement a besoin d’un briefing en PR (faute de plus de retenu et discernement de certain.e.s) https://t.co/POk3K1iHPS — Soukayna Remmal (@soukaremmal) August 23, 2022

En soit une ministre du tourisme qui fait du tourisme à l’étranger ça ne me dérangerait pas si ce n’était pas symptomatique des maux de notre pays. Quand tous tes dirigeants et toute la classe aisée se fait soigner à l’étranger, étudie à l’étranger, voyage à l’étranger …1/2 — Mly Ahmed Thr (@MyAhmed31) August 23, 2022

«Elle a une responsabilité politique puisqu’elle est ministre et lorsqu’elle fait la promotion du tourisme national et juste après elle part en vacances ailleurs ! Son action et parole ministérielle sont discréditées», écrit un internaute.

OK mais elle a une responsabilité politique puisqu’elle est ministre et lorsqu’elle fait la promotion du tourisme nationale et juste après elle part en vacances ailleurs! Son action et parole ministérielle est discréditée, c’est tout a fait normal… — Med (@Tanjahoui) August 23, 2022

La denommee Fatima Zahra Ammor soit disant ministre du tourisme du Maroc devrait etre out et etre jugee pour sa honte et sa provocation des Marocains avec leur argent gaspille a Zanzibar ! — said lemlih (@silemlih) August 23, 2022

«La ministre encourage sans cesse le tourisme intérieur mais choisit d’aller à Zanzibar pour ses vacances», dénonce un internaute, «d’un point de vue politique, la cohérence entre les paroles et les actions fait la légitimité d’un ministre mais on sait qu’elle est une marionnette, zéro marge de manœuvre, pas la peine de la défendre», poursuit un autre. La ministre est d’ailleurs également désavouée par certains professionnels du secteur, dont Zoubir Bouhoute, ex-président du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate, qui lui reproche sa mauvaise gestion du secteur.

Récemment la ministre du Tourisme se félicitait du nombre record de touristes ayant choisi comme destination de voyage le Maroc. Durant les six premiers mois de l’année, 3,4 millions de touristes ont visité le Maroc, affirmait-elle, notant qu’un taux de récupération de 71% a été enregistré par rapport aux années d’avant Covid.