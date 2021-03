Fermés après la baisse des cas de contaminations au Covid-19, les hammams et spas ont été habilités à rouvrir. À Casablanca la décision de fermeture reste toutefois en vigueur.

Les centres de bien-être et bains maures pourront à partir de cette semaine rouvrir leurs portes annonce Rabie Ouaacha, président de la Fédération nationale des associations de propriétaires et gérants de hammams traditionnels et douches publiques au Maroc, au quotidien arabophone Al Akhbar.

Les autorités de la région, qui ont donné leur feu vert, ont insisté sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires et les règles de distanciation physique. Les centres ne pourront donc remplir que 50% de leur capacité, précise la même source.

Pour rappel, les hammams et spas à Rabat et Salé ont été sommé de fermer fin janvier après la montée des cas d’infection au Covid-19. Ils venaient ainsi s’ajouter à Casablanca et Agadir où l’ordre de fermeture est encore en vigueur.