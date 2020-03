L’Emir du Qatar reçoit Bourita et El Himma à Doha

L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a reçu aujourd’hui le conseiller le conseiller du roi Fouad Ali El Himma et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au Maroc, Nacer Bourita.

Selon l’agence officielle qatarie Qatar News Agency, les représentants du roi ont passé en revue les relations bilatérales avec le dirigeant du pays du Golfe en plus des développements les plus importants sur les arènes régionales et internationales.

Depuis juin 2017, l’Arabie saoudite et ses alliés, les Emirats arabes unis, l’Egypte et Bahreïn, ont rompu leurs relations diplomatiques et commerciales avec Doha, l’accusant notamment de soutenir des mouvements islamistes extrémistes, ce que Doha a toujours nié.

Le Maroc, dans ce cadre, a toujours gardé sa neutralité en ne s’alignant sur aucune des positions.