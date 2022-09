Dans une tribune que repartage H24Info, Dr. Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé explique l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière pour protéger contre les infections, les cas graves et les décès.

La grippe saisonnière est une maladie causée par une infection virale et affecte principalement les voies respiratoires. Les symptômes s’étendent de légers parfois à graves: température élevée (souvent 40 degrés), frissons, sueurs, maux de tête, toux sèche, fatigue, écoulement nasal, maux de gorge, douleurs musculaires, vomissements et diarrhée parfois chez les enfants.

Généralement chez les jeunes en bonne santé, la grippe se rétablit après une semaine ou deux, mais chez certains groupes vulnérables, l’infection peut s’avérer grave sinon mortelle. La grippe saisonnière cause entre 300 000 et 650 000 décès par an.

Parmi les facteurs de risque: âge de plus de soixante-cinq ans, les maladies chroniques quel que soit l’âge telles que le diabète, la tension artérielle, les maladies cardiovasculaires, troubles du système immunitaire, la grossesse, l’obésité…

Les antibiotiques ont une efficacité sur les bactéries et non sur les virus. Inutile donc de les utiliser pour traiter la grippe. Les médecins ne prescrivent ces antibiotiques qu’en cas de surinfections bactériennes à la suite de l’infection initiale. Chez les jeunes en bonne santé, le traitement repose généralement sur le repos et des boissons abondantes. Dans certains cas, le médecin peut prescrire des antiviraux.

La grippe n’est pas un rhume. Bien que les deux soient des maladies respiratoires, les virus différent. Les symptômes de la grippe sont d’apparition brutale, plus forts et variés. En cas de rhume, l’apparition de symptômes est progressive et ceux-ci se résument à quelques céphalées, petite fièvre et un écoulement du nez.

L’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière

La grippe saisonnière affecte à chaque saison froide des centaines de millions de personnes dont une partie développe des symptômes légers, d’autres par contre nécessitent des hospitalisation, admissions en réanimation, sans compter les centaines de milliers de décès à cause des complications.

L’épidémie grippale exerce également une pression sur les hôpitaux et les professionnels de santé, et engendre un absentéisme considérable au travail et à l’école, avec son lot de conséquences sur la vie sociale et le cycle économique des entreprises et des pays.

Se faire vacciner contre la grippe une fois par an réduit le risque d’attraper le virus et d’infecter d’autres personnes avec un taux qui peut atteindre les 90%. Il protège énormément contre les cas graves et les décès. Le vaccin contre la grippe est un vaccin sûr et ses avantages l’emportent de loin sur les quelques effets secondaires mineurs tels que la douleur et la rougeur au site d’injection.

Les groupes prioritaires

Toutes les personnes à partir de l’âge de six mois peuvent bénéficier de ce vaccin, qui est considéré comme très bénéfique pour eux sur le plan médical. Toutefois, il y a des groupes qui sont prioritaires du fait qu’ils sont plus susceptibles de développer des complications graves de la grippe:

1-Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus;

2- Toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques: diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies du foie, maladies rénales, cancers…;

3- Les femmes enceintes à tous les stades de la grossesse;

4- Les professionnels de santé pour protéger leurs patients et les protéger eux-mêmes pour pouvoir faire face à la pression des demandes de soins lors d’une période qui nécessite leur présence plus que jamais.

Le vaccin doit être pris à partir d’octobre, une injection pour les adultes et les enfants de plus de 9 ans. La protection est assurée deux semaines après l’injection. L’efficacité du vaccin dure entre six à huit mois.

Les virus de la grippe sont en constante mutations. Les vaccins sont adaptés annuellement par l’OMS aux souches circulantes. Le Maroc utilisera cette année, comme les deux années précédentes, un vaccin avec quatre souches au lieu de trois, pour une protection plus large et plus importante.

Pour les personnes vulnérables, il est fortement recommandé de recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière et celui contre le covid-19 pour les protéger contre les deux maladies.

Dr Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé