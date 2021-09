Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 18 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes nord et centre avec formations brumeuses.

– Bruine locale sur les côtes entre Agadir et Tan-Tan.

– Remontées tropicales sur le sud des provinces Sahariennes avec averses orageuses locales.

– Vent faible à modéré de secteur nord a variable en général sur le pays.

– Température minimale de l’ordre de 07/14°c sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°c sur l’Oriental, le Nord, le Centre et le nord des provinces Sud et de 21/28°c sur l’extrême sud et le sud-est.

– Température maximale de l’ordre de 32/37°c sur le sud-est et le sud des provinces Sahariennes, 22/28°c près des côtes et sur l’Atlas et de 29/35°c sur les autres régions.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.