Le roi adresse ses condoléances à la famille d’Henri Michel

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Henri Michel, ancien sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football, décédé mardi à l’âge de 70 ans.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une vive émotion le décès de feu Henri Michel, exprimant à sa famille, et à travers elle, aux proches et amis du défunt, ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde compassion.

Le souverain tient également à rendre hommage à la mémoire de feu Henri Michel, qui, en tant que footballeur puis en tant qu’entraîneur, a marqué de son empreinte le football français et mondial, soulignant que le Maroc perd en lui un ami fidèle qui a contribué au rayonnement du football national, en réussissant notamment à qualifier brillamment les «Lions de l’Atlas» aux phases finales de la Coupe du monde de 1998.