Le président du Conseil européen, Charles Michel, a salué, samedi, la teneur du discours du roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et s’est félicité de la profondeur des liens entre le Maroc et l’Union européenne.

« Nous voulons naturellement saluer les propos qui ont été exprimés par le Roi du Maroc (…) Le Maroc est un partenaire pour l’Espagne et pour l’Union européenne et nous souhaitons effectivement pouvoir continuer à être engagés pour approfondir ce partenariat qui est essentiel entre le Maroc et l’Union européenne », a souligné M. Michel lors d’un point de presse conjoint à la base militaire aérienne de Torrejon de Ardoz avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

«Ce partenariat est essentiel entre le Maroc et l’Union Européenne dans différents domaines, pas seulement en ce qui concerne la question migratoire, mais aussi les autres sujets liés notamment au développement économique et à la coopération», a précisé le président du Conseil européen.

«Nous pensons que le dialogue, le partenariat et l’engagement sont utiles pour les deux parties», a-t-il ajouté.

Le roi Mohammed VI a indiqué vendredi que le Maroc souhaite, avec un optimisme sincère, continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Pedro Sanchez, afin d’inaugurer «une étape inédite» dans les relations entre les deux pays voisins.

Ces relations devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements, a tenu à préciser le Souverain dans le discours du 20 Août.