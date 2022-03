Le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal, est arrivé jeudi à Rabat pour co-présider avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, les travaux de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, prévue ce vendredi.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Ould Bilal, qui conduit une importante délégation gouvernementale, a été accueilli par Aziz Akhannouch. Après avoir passé en revue un détachement de la Première base aérienne des Forces Royales Air (1ère BAFRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre mauritanien a été salué par des membres du gouvernement.

La huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne se tiendra, sous la présidence de MM. Aziz Akhannouch et Mohamed Ould Bilal, vendredi à Rabat.

Les travaux de cette session ont débuté, mercredi, au niveau des hauts responsables, avec la participation des représentants des différents départements ministériels des deux pays.

Cette session ouvre de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie, et offre l’opportunité d’établir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux orientations des deux chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.