Le ministère de l'Education nationale lance la nouvelle opération de départ en retraite anticipée

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique - département de l'Education nationale, a annoncé le lancement de l'opération de départ en retraite anticipée et de mise en disponibilité, au titre de l'année scolaire 2019-2020.

Selon un communiqué du ministère parvenu vendredi à la MAP, les opérations de dépôt de demandes de départ en retraite anticipée et de mise en disponibilité interviennent dans le cadre des orientations du ministère visant à définir la cartographie des ressources humaines et de repérer le manque existant au niveau du corps professoral et des cadres administratifs, en vue de garantir une scolarisation stable des élèves dans l'ensemble des établissements scolaires.

Ces mesures s'inscrivent aussi dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'opération pédagogique, ajoute la même source.

A cet égard, le ministère a souligné que les fonctionnaires du secteur désireux de bénéficier de la mise en disponibilité sont priés de soumettre leurs demandes à leur hiérarchie, en les joignant de l'ensemble des pièces justificatives avant le 15 octobre 2018, précise le communiqué, faisant savoir qu'une commission régionale procédera à l'examen des dossiers et décidera de la liste finale des bénéficiaires avant le 19 octobre courant.

Pour ce qui est des demandes de départ en retraite anticipée, elles peuvent être téléchargées sur le portail électronique : (https://retraite.men.gov.ma).