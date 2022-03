Le Maroc dispose de stocks de blé pour couvrir cinq mois de consommation après avoir reçu la plupart de ses commandes de l’Ukraine avant le début du conflit, a déclaré vendredi Abdelkader Alaoui, chef de la fédération nationale de la minoterie (FNM).

Les pays d’Afrique du Nord sont les principaux importateurs de blé, et avant même la perturbation des exportations ukrainiennes et russes, le Maroc avait déclaré que sa propre récolte de céréales serait cette année durement touchée par la sécheresse.

Le royaume a reçu 550.000 tonnes de blé tendre ukrainien sur une commande de 600.000 tonnes couvrant la période de novembre-février, et cherchera plus d’approvisionnement ailleurs, a déclaré Abdelkader Alaoui, le chef de la fédération nationale de la minoterie, relayé par l’agence Reuters.

Le Maroc s’attend à ce que les dépenses consacrées aux subventions au blé tendre augmentent de 15 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 3,8 milliards de dirhams, un coût dont la moyenne était de 1,3 milliard de dirhams avant 2020.

Les blés ukrainien et russe représentent respectivement 25 % et 11 % des importations marocaines de blé, tandis que la France arrive en tête de liste des fournisseurs. Les négociants marocains s’intéressent au blé français, brésilien, argentin, polonais, allemand et lituanien, a déclaré Alaoui.

La capacité des stocks de blé est estimée à cinq millions de tonnes et le gouvernement encourage les investisseurs à construire davantage de silos et de capacités de stockage, a-t-il ajouté.