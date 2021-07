Un nouveau cap vient d’être franchi dans la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Moins d’une année après cet accord historique, le royaume pendra part à un exercice militaire en Israël, aux côtés d’autres pays.

Un avion militaire des Forces Armées royales a atterri, dimanche 4 juillet, sur la base aérienne de Hatzor près d’Ashdod, confirment plusieurs médias israéliens. Le C-130 marocain a été repéré sur des logiciels de suivi des vols.

Un avion militaire C130 appartenant à l’armée de l’air marocaine atterrit en Israël. pic.twitter.com/TvrXN8IpJ3 — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) July 4, 2021

Aucun détail n’a été dévoilé pour le moment. Le Tsahal, acronyme pour l’Armée de défense d’Israël, n’a pas commenté cette visite. « L’armée israélienne coopère avec plusieurs nations et forces armées étrangères, tout en menant des exercices, des réunions de haut niveau et des projets de recherche et développement conjoints. Nous ne commenterons pas les coopérations avec un pays spécifique», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Selon les médias israéliens, le royaume prendra part à un exercice d’envergure dans le sud du pays, qui connaîtra la participation des États-Unis notamment.

Pour rappel, le 10 décembre dernier, le Maroc et Israël ont annoncé la normalisation de leurs relations diplomatique dans le cadre d’un accord tripartite englobant les États-Unis qui ont reconnu à leur tour reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara.