Lancement à Rabat de la 8ème édition des Journées nationales du consommateur

Le coup d'envoi de la 8ème édition des journées nationales du consommateur a été donné, mardi à Rabat, sous le thème "Quelle stratégie nationale pour renforcer la protection du consommateur marocain ?".

Organisée du 13 au 16 mars par le ministère de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, en partenariat avec les fédérations et les associations de protection du consommateur, cette édition s’assigne pour objectif de mesurer le chemin parcouru en matière de protection du consommateur et de poursuivre la réflexion atour des pistes d’amélioration du cadre du consumérisme national.

Ces journées visent, également, à donner la possibilité à l’ensemble des parties prenantes de faire des propositions en vue de rehausser les standards de la protection du consommateur marocain et d’améliorer le cadre du consumérisme national.

L’objectif étant de définir les orientations d’une stratégie concertée et ambitieuse pour les quatre prochaines années, en prise avec les aspirations des citoyens et en faveur d’une relation saine et équitable entre fournisseurs et consommateurs.

Plusieurs séminaires et rencontres de réflexion et d’échange seront organisés en marge de ces journées, avec les acteurs locaux à travers tout le Royaume.

Ont prix part au lancement de ces journées, la secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, Bouazza Kherrati, le directeur de la protection du consommateur et de la surveillance du marché et de la qualité au sein du ministère de l'Industrie et plusieurs représentants des départements ministériels concernés ainsi que les divers associations de protection du consommateur.