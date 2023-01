Borrell salue les efforts du Maroc sur le Sahara, les Marocains sous le charme des influenceurs, recettes fiscales record pour Casablanca… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Josep Borrell: l’UE valorise beaucoup les efforts «sérieux et crédibles» du Maroc pour trouver une solution à la question du Sahara marocain

Le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a réitéré la position de l’UE au sujet de la question du Sahara marocain valorisant beaucoup les efforts «sérieux et crédibles» déployés par le Maroc pour trouver une solution à ce différend régional. «Nous avons pris note et nous valorisons beaucoup les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc à cet effet (trouver une solution à la question du Sahara marocain)», a déclaré à la presse Borrell, qui a précisé que «l’UE soutient le processus de l’ONU et les initiatives de l’Envoyé personnel de son Secrétaire général visant à parvenir à une solution politique qui soit juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable et qui repose sur le compromis, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

L’Economiste

Maroc-Royaume-Uni: la liste des produits agricoles actualisée

L’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni fête ses trois ans d’application en 2023. La Douane a actualisé la liste des produits agricoles. Elle fixe les contingents tarifaires allant du 1er janvier à fin décembre 2023. Une circulaire douanière datée du jeudi 5 janvier acte la mise à jour de cette liste. Des produits agricoles sont interdits d’importation au Maroc en 2023. En cause, le statut sanitaire des bovins en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. La maladie de la vache folle en l’occurrence. Seuls les veaux de lait vif pesant moins de 150 kg, les taurillons et les taureaux de combat peuvent être importés au Maroc, selon la circulaire n° 6404/222.

L’Opinion

Baromètre arabe: Les Marocains sous le charme des «influenceurs»

En termes de confiance, 50% des Marocains qui suivent les communautés des «influenceurs» disent faire confiance aux informations que ces derniers relaient sur leurs comptes, tandis que 42% reconnaissent qu’ils sont influencés par le contenu qu’ils proposent, d’après les estimations du Baromètre arabe. S’agissant des thématiques les plus présentes sur les comptes des «influenceurs» au Maroc, le Baromètre arabe cite, entre autres, le sport et les sujets d’ordre social et politique. Ces résultats ne sont pas anodins, ils interviennent, toujours selon le Baromètre, dans un contexte marqué par l’utilisation fréquente des réseaux sociaux et leur adoption en tant que source d’information par bon nombre de Marocains.

Les Inspirations Eco

IDE 2023: le Maroc décroche la 3ème position

La région MENA devrait maintenir la plus forte dynamique d’investissement en 2023, selon le Foreign direct investment (FDI) qui a publié sa liste 2023. Se basant sur les données du FMI en termes d’Investissements directs étrangers (IDE) pour établir les prévisions, il en ressort que le Maroc se place en 3ème position après le Qatar et l’Inde. Et c’est le potentiel en énergie renouvelable qui suscite l’intérêt. Plusieurs investisseurs étrangers cherchent à combiner le potentiel solaire et éolien du Maroc pour produire de l’hydrogène vert.

Maroc Le Jour

Le commune de Casablanca réalise des recettes fiscales record

La commune de Casablanca a annoncé en termes de recettes réalisées, un résultat de 4,2 milliards de DH à la fin de l’exercice 2022, contre 3,6 milliards de DH l’année précédente, un chiffre record jamais enregistré depuis sa création il y a 18 ans. Ce résultat a été atteint selon un plan d’action commun initié par la commune, en coordination avec la trésorerie régionale.

Al Massae

Examen des avocats: la colère s’étend

Malgré la vague de colère que l’examen d’accès à la profession d’avocat a provoquée, générant des protestations appelant même à annuler ses résultats, le ministère de la Justice a annoncé la date de l’examen oral, fixé les 1er, 2, 3 et 4 mars 2023. Des voix en colère sur la Toile ont qualifié cette démarche d’une tentative de tourner la page du scandale du concours. L’examen écrit des avocats a créé des remous par les « soupçons » qu’il a suscités autour de lui, à cause notamment de la fuite des épreuves sur les réseaux sociaux et des résultats du concours où figurent les noms de personnalités bien connues, de professionnels dans le secteur de la justice et d’hommes politiques.