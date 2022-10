Construction automobile, énergie électrique, infrastructures portuaires, secteur avicole… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce vendredi 28 octobre:

L’Opinion

Construction automobile: le Maroc prend le virage technologique

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, envisage de porter à un million le nombre de véhicules produits dans le Royaume. De même, la valeur des exportations automobiles devrait doubler d’ici 2025 pour atteindre 200 MMDH contre 100 MMDH actuellement. Pour y arriver, gouvernement et acteurs du système misent sur le renforcement de l’offre technologique. Et selon les professionnels, ce virage est déjà entamé. En témoigne le bon positionnement du Royaume en matière des systèmes d’automatisation du câblage, ou encore le processus de développement de batteries pour voitures électriques, mais trisé par l’industrie nationale. Autant de bonnes nouvelles annoncées lors de la 7ème édition du Salon Automotive Meetings Tangier-Med.

L’Economiste

Défaillances d’entreprises: le pire est à venir en 2023

« 44%, c’est la hausse estimée des défaillances d’entreprises entre 2019 et 2023 pour le Maroc! Au niveau mondial, sur la même période, cette hausse est de 2% », prévoient les experts d’Allianz Trade. Après deux années de recul, les défaillances d’entreprises devraient croître en 2022 et 2023 un peu partout. C’est une tendance mondiale, d’après une analyse d’Allianz Trade. Pour le cas du Maroc, «le rebond des défaillances d’entreprises est l’un des plus spectaculaires». En effet, selon Allianz Trade: «Au Maroc, l’effet de la crise économique commencera à se faire percevoir avec plus d’acuité en 2023, là où des aides publiques exceptionnelles et une grande stabilité des agrégats macroéconomiques avaient permis de digérer davantage les chocs exogènes». A l’origine de ces prévisions alarmistes, la conjugaison de plusieurs facteurs: notamment l’impact additionnel du choc énergétique, la forte dépendance aux importations de produits pétroliers, ou encore la pression inflationniste.

Le Matin

L’ONDA et l’ONHYM seront transformés en sociétés anonymes

L’État poursuit le chantier des restructurations de son portefeuille des EEP. Plusieurs opérations sont ainsi programmées en 2023. Celles-ci portent notamment sur la transformation de l’ONDA et de l’ONHYM en sociétés anonymes et le traitement de la problématique d’endettement de l’ONCF et ADM. De même, un plan de restructuration des activités de l’ONEE sera acté et aboutira au désengagement de l’Office de l’activité de distribution en créant des sociétés régionales dédiées à cette activité.

Aujourd’hui Le Maroc

Infrastructures portuaires : Tout savoir sur les chantiers de 2023-2025

Un grand chantier de développement des infrastructures portuaires sera ouvert sur la période 2023-2025. En témoignent les prévisions relevées en marge de la présentation du projet de loi de Finances 2023. Parmi les projets prévus, on cite le repositionnement de l’Agence nationale des ports (ANP). Les réflexions et les concertations sont en effet lancées entre les parties concernées pour atteindre cet objectif. L’ambition étant également de séparer entre les missions de régulation et d’exploitation commerciale afin de doter les ports de commerce de modèles permettant le renforcement de leur autonomie en vue d’une éventuelle ouverture du secteur privé. L’Agence décline un programme prévisionnel d’investissement de l’ordre de 1,95 milliard de dirhams sur la période 2023-2025.

Al Massae

Secteur avicole: un nouveau contrat-programme prévu

Un nouveau contrat programme sera signé vec la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) pour poursuivre le développement de la filière dans le cadre de la stratégie « Génération Green », a annoncé mercredi le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Le secteur avicole est prioritaire pour l’État, a déclaré Sadiki à la presse à l’occasion de la 23ème édition du salon avicole de Casablanca « Dawajine 2022 ». Et de rappeler la signature en 2009 d’un contrat-programme entre l’État et la FISA dans le cadre du Plan Maroc Vert, qui s’est achevé en 2020 avec des résultats importants.

Al Yaoum Al Maghribi

Énergie électrique: la production nationale augmente de 2,9% à fin août

La production de l’énergie électrique au niveau national s’est renforcée de 2,9% au terme des huit premiers mois de 2022, après une hausse de 7,6% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances. Cette évolution est attribuable au raffermissement de la production de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) de 22,6% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+8,6%), contre un recul de la production privée de 3,2%, explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’octobre 2022. Dans un contexte d’accroissement de l’énergie appelée nette de 5,8%, à fin août 2022, après +6,1% un an plus tôt, le volume de l’énergie importé a augmenté de 121,2% (après -5,5%), fait savoir la même source, ajoutant que le volume exporté a, toutefois, diminué de 29% (après +42,4%).