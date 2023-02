La revue de presse du vendredi 24 février

Virus Marburg, tourisme à Agadir, exportations de l’artisanat en hausse… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Propagation du virus Marburg : «Pas de risque pour le Maroc», selon Dr Hamdi

L’apparition de la maladie de Marburg en Guinée équatoriale inquiète plusieurs pays voisins, mais également l’OMS qui a convoqué une réunion d’urgence la semaine dernière pour arrêter la propagation de ce virus, appartenant à la famille des filovirus, la même que celle d’Ebola. Cette maladie se manifeste par une forte fièvre hémorragique, souvent mortelle pour les humains. Toutefois, d’après Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, cette situation ne devrait pas avoir de conséquences sur notre système de santé.

L’Economiste

Légumes et fruits: l’alerte des producteurs exportateurs

Les producteurs exportateurs de fruits et légumes lancent un cri d’alerte. Ils craignent de perdre leur part de marché au Royaume-Uni. Une crainte justifiée par la polémique qui enfle dans ce pays européen au sujet de l’approvisionnement du marché local, fortement dépendant des exportations marocaines, durant la saison d’hiver. En effet, le marché britannique manque de légumes et fruits. Tomates, concombres, poivrons, brocolis, salades vertes, mandarines..se font de plus en plus rares dans les rayons des supermarchés. La situation est telle que, certaines enseignes ont même décidé de limiter l’achat à deux ou trois pièces par client. La controverse bat son plein avec l’entrée de l’association des producteurs, qui ont lancé une pétition pour exiger de leur gouvernement de soutenir la production locale.

L’Opinion

Un nouveau centre de cybersécurité voit le jour

Au grand dam des cyber-arnaqueurs, Deloitte, firme spécialisée dans l’audit et la finance, continue de renforcer sa présence mondiale en matière de sécurité numérique. Après le Canada, les Etats-Unis, l’Espagne, la Malaisie et l’Inde, Deloitte vient d’inaugurer son sixième centre de cybersécurité «Deloitte Morocco Cyber Center» (DMCC) à Casablanca Finance City, mercredi dernier. Cette nouvelle structure est interconnectée avec les autres centres Deloitte à l’international (Canada, Etats-Unis, Espagne, Inde, Malaisie). Celle-ci sera en mesure de «proposer des services gérés à distance dans le monde entier ainsi que des prestations d’expertise rare, mais indispensable au bon fonctionnement des entreprises » peut-on lire dans un communiqué de presse.

Les Inspirations éco

Agadir: la reprise du tourisme se confirme

En décembre 2022, la station balnéaire de Taghazout Bay a capté 14,82% des arrivées et 16,14% des nuitées de l’ensemble des flux de la destination Agadir, soit, respectivement, 12.608 arrivées et 52.916 nuitées cumulées. Cette destination a affiché la même performance au début de cette année. C’est du moins ce qui ressort de la dernière note de conjoncture touristique de janvier 2023, éditée par le Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa. De ce fait, la station de Taghazout Bay- dont la capacité litière a atteint l’équivalent de 3.300 lits opérationnels à fin 2022 – a accueilli 13.004 visiteurs en janvier 2023, contre 53.508 au sein de l’ensemble des hôtels classés de cette destination sur la même période.

Maroc Le jour

Artisanat: les exportations en hausse de 39% à fin janvier

Les exportations des produits d’artisanat ont connu, au cours du mois de janvier 2023, une évolution exceptionnelle avec une valeur de 95 millions de dirhams (MDH), soit une croissance de 39 % par rapport au même mois de 2022, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire. Par rapport à janvier 2019, les exportations des produits d’artisanat affichent une forte progression de 72%, indique le ministère dans un communiqué.