Lachgar pour un état fort; les hôtels à bout de souffle; l’Incendie de Chefchaouen maîtrisé… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

Libération

Lachgar: L’USFP pour un Etat fort et juste.

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a indiqué que le prochain gouvernement devra « assurer la protection sociale des Marocains au cours de la prochaine étape”. S’agissant du programme électoral présenté par l’USFP pour les prochaines échéances électorales, Lachgar, qui s’exprimait lors d’une émission sur la chaîne Al Oula, a soutenu que l’USFP est “un parti productif et innovant”, tout en précisant que “c’est l’USFP qui a appelé à un Etat fort et juste et à une société moderniste et solidaire”.

L’Opinion

Tourisme: les structures d’hébergement touristique à bout de souffle.

Le tourisme au Maroc vit depuis 18 mois une situation catastrophique inédite marquée par un gel quasi-total des activités. Le secteur de l’hébergement touristique a été très lourdement impacté durant toute cette période, obligeant plus de 75% des établissements hôteliers à l’arrêt de leurs activités. Ainsi, face à ces problèmes, la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH) sollicite le renouvellement des mesures de soutien par le gouvernement. « Après plus de 18 mois d’activité cahoteuse, pour ne pas dire presque inexistante, le secteur de l’hébergement touristique est en train de vivre une impasse sans précédent. Aucune perspective positive n’est visible avant avril 2022 », déplore son communiqué.

Al Bayane

Chefchaouen: l’incendie de la forêt Sougna « contrôlé », environ 1.100 ha ravagés.

L’incendie qui s’est déclaré, ce week-end, dans la forêt « Sougna », située entre les communes de Tanakoub et Derdara (province de Chefchaouen), est « contrôlé », après avoir ravagé environ 1.100 hectares de végétation, a annoncé le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali. La superficie calcinée est estimée à environ 1.100 hectares, dont 60% sont des espèces secondaires.

Al Yaoum Al Maghribi

Gaz naturel: Mise en place d’une feuille de route nationale 2021-2050.

La feuille de route nationale pour le développement du gaz naturel 2021-2050 a été mise en place dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, a annoncé, jeudi, le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement. Cette feuille de route, d’après un communiqué du département de l’énergie et des mines, jette les jalons du développement du gaz naturel pour les besoins industriels dans un premier temps, suivi des besoins domestiques, tout en poursuivant son développement pour intégrer les besoins de production d’électricité.

Al Massae

De nouveaux changements pour les manuels scolaires du primaire et du secondaire.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé des changements de certains manuels scolaires aux niveaux primaire et secondaire collégial au titre de l’année scolaire 2021-2022. Les changements concernent les livres scolaires de la langue amazighe et l’éducation artistique des première, deuxième et troisième années et ceux de la langue française et de l’éducation artistique des 5ème et 6ème années du cycle primaire, ainsi que celui de la technologie de la deuxième année du cycle collégial. Après détermination de leurs prix, les livres concernés par les changements seront publiés sous des titres différents par plusieurs maisons d’édition.