L’Outsourcing se porte bien, du pétrole à Inezgane, les ménages en difficulté… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Telquel

Forsa, un programme de trop?

Lancé le 12 avril 2022, le programme gouvernemental Forsa ne fait pas l’unanimité. destiné à soutenir l’entreprenariat à travers un financement de l’Etat de 1,25 milliard de dirhams pour 10 000 porteurs de projets, Youssef Ennaciri, expert en entrepreneuriat et ex-vice-président du Centre des jeunes dirigeants (CJD), y voit une occasion ratée de programme complémentaire. « C’est un programme de trop, parce qu’il existe déjà plusieurs programmes d’accompagnement de porteurs de projets, tous types confondus », notamment chez l’INDH et les Centres régionaux d’investissement, a-t-il expliqué dans un entretien à la publication. “Forsa aurait pu être un programme complémentaire aux programmes existants, a-t-il relevé.

La Vie Eco

Outsourcing: le Maroc attire de plus en plus d’investisseurs

Le secteur de l’outsourcing connaît un véritable essor dans cette dynamique industrielle soutenue qui se poursuit au Maroc. C’est un constat relevé par le ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour. La preuve, de nouveaux investissements viennent d’être annoncés dans le secteur et seront concrétisés dans les trois à quatre années à venir. Dans ce sens, quatre mémorandums d’entente (MoU) relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing ont été signés. Ces projets qui portent sur un investissement global de plus de 65 MDH vont être accompagnés par la création de quelque 5 050 nouveaux emplois directs et stables à l’horizon 2026. Concrètement, ces MoU portent sur des projets d’investissement dans plusieurs sites d’outsourcing, notamment Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Agadir.

Challenge

Inezgane : découverte d’un milliard de barils de pétrole en mer

Europa Oil & Gas, une société britannique d’exploration et de production, a annoncé la découverte d’une grande quantité de pétrole offshore à Inezgane, une zone offshore adjacente à Agadir, dans le sud-ouest du Maroc. «Une évaluation récente a indiqué une quantité considérable de ressources récupérables en toute sécurité, supérieures à 1 milliard de barils (équivalent pétrole)», a déclaré Europa Oil & Gas dans son rapport annuel 2022. La valeur de cette richesse découverte à Inezgane dépasse 100 milliards de dollars. Europa Oil & Gas affirme qu’Inezgane représente une opportunité d’exploration à fort impact dans une région du monde sous-explorée.

Finances news hebdo

Les ménages entre le marteau et l’enclume

Faute de percevoir un revenu suffisant, 47,4% des ménages marocains déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne afin de couvrir les dépenses. Ces quelques données mettent à nu les limites des mécanismes publics mis en place depuis des années afin de préserver le pouvoir d’achat, et surtout améliorer le niveau de vie des Marocains. Sur ce sujet, le gouvernement devra faire plus, et surtout faire preuve d’ingéniosité. Au-delà des mesures conjoncturelles susceptibles d’être prises par le gouvernement pour permettre au tissu économique et aux ménages de faire face à la flambée des prix, l’économiste Tarik El Malki prône la mise en place d’une politique active des revenus. L’objectif étant d’augmenter le pouvoir d’achat des actifs. Une baisse de la pression fiscale sur le travail permettant l’accroissement du revenu disponible reviendrait également à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Le Reporter

Comité Al Qods: le rôle du Maroc hautement salué

Le rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le soutien de la Ville Sainte et des Maqdissis, et du travail institutionnel arabe et islamique, a été salué par le Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée, réuni en urgence jeudi à Amman, en Jordanie. Dans le communiqué final sanctionnant cette réunion, dans laquelle le Maroc était représenté par le ministre des Affaires Etrangères, Nasser Bourita, la résilience du peuple palestinien et de ses institutions dans le défense d’Al-Qods et ses Lieux Saints, en l’occurrence la mosquée Al Aqsa, a été mise en avant au même titre que le droit des Palestiniens à jouir de leur liberté et d’instaurer un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec comme capitale Al Qods-Est sur la base de deux Etats conformément aux résolutions internationales, à l’Initiative de paix arabe et aux références adoptées.