L’industrie retrouve des couleurs, l’écosystème du tourisme souffre, les agrumes marocains envahissent les Etats-unis… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi 20 novembre:

Challenge

Plus de 40 000 tonnes d’agrumes marocaines exportées aux USA.

Environ 45.000 tonnes d’agrumes sont exportées, chaque année, par le Maroc aux Etats-Unis dans le cadre de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et les Etats- Unis. Le Chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene, qui a rendu visite à cette usine, a relevé que Le Maroc constitue à ce jour le seul pays en Afrique à avoir conclu un ALE avec les Etats-Unis, a souligné Le Chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene. Depuis la signature de cet accord, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a été multiplié par cinq, pour atteindre 5 milliards de dollars, a-t-il ajouté au cours de la semaine à Berkane.

Tourisme: l’écosystème souffre.

Le tourisme est incontestablement le secteur le plus impacté par cette crise sanitaire et les récentes décisions prises de fermeture des frontières avec certains pays et du renforcement du contrôle pour l’accès au territoire national, plongent chaque jour un peu plus le secteur dans un marasme complet. « Si 80% du tissu économique national a repris une activité normale, il reste 20% représentés par les acteurs du tourisme qui sont toujours à l’arrêt ou dans un niveau d’activité minime », a indiqué Hamid Bentahar, président de la Confédération Nationale du Tourisme. “Cela fait, effectivement, 21 mois que l’ensemble de l’écosystème du tourisme souffre”, a-t-il précisé dans un entretien à la publication.

La Vie Éco

Environ 1000 milliards de DH de dettes bancaires pour les ménages et les entreprises.

Les crédits distribués aux Marocains, ménages et entreprises, montent à près de 85% du PIB! Ce sont environ 1000 milliards de DH (MMDH) de dettes que les Marocains ont contractées auprès des banques et sociétés de financement. Selon les statistiques de Bank Al Maghrib à fin septembre 2021, l’encours du crédit bancaire s’est établi à 982,8 MMDH, en hausse annuelle de 4%. A cette date, les crédits aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 4,6% à 363 MMDH, traduisant essentiellement une augmentation de 6% des prêts à l’habitat et une hausse de 1,3% des crédits à la consommation.

Finances News hebdo

Emploi: l’industrie retrouve des couleurs.

Le Maroc récupère à grande vitesse les retards causés par la pandémie liée au nouveau coronavirus (covid 19), alors que le secteur de l’Industrie, à lui seul, a récupéré 100% des postes d’emplois perdus pendant la crise sanitaire, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui intervenait dans la série télévisée américaine «This is America & the World». Le Maroc agit principalement dans la production et l’outsourcing (externalisation des entreprises étrangères au Maroc), a-t-il dit, notant que l’industrie automobile nationale arrive en tête des produits d’exportation. Le Royaume dispose d’une plateforme d’industrie automobile avec une capacité de production annuelle de 700.000 véhicules et un taux d’intégration de 60%.

Le Reporter

L’aéroport de Dakhla en passe d’augmenter sa capacité.

La capacité d’accueil de l’aéroport de Dakhla sera portée à un million de passagers par an, dans le cadre du projet lié à l’extension de l’aéroport de Dakhla de 3.000 m2 à 10.000 m2. Elle porte aussi sur l’extension des parkings d’avions, devant accueillir sept avions de taille moyenne, l’élargissement d’un parking voitures et l’aménagement d’un parking avion et un autre pour les voitures à proximité du terminal fret. Il s’agit également de la construction d’une zone hôtelière et de la mise en place de divers réseaux et accès routiers.

Al Ayyam

Les transferts de fonds des Marocains du monde dépassent les revenus du secteur automobile et des phosphates !

Au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, l’économie marocaine a été dynamisée grâce aux milliards en devises transférés par les MRE. Ce qui annonce une reprise progressive de l’économie après une année de pandémie qui a entraîné un taux de croissance inédit, estimé à environ -7%. Défiant la crise sanitaire, les transferts des Marocains du monde se sont élevés, au cours des neuf premiers mois de cette année, à 7,2 milliards de dollars US, alors que les recettes d’exportation du Royaume du secteur automobile et du phosphate et ses dérivés ont été estimées respectivement à 6,5 milliards, et 6 milliards USD.

Telquel

La couverture médicale étendue aux auto- entrepreneurs.

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret portant application de la loi relative au régime de l’AMO et la loi instituant un régime de pensions pour les catégories de professionnels, de travailleurs indépendants et de personnes non salariées exerçant une activité libérale, ainsi que l’article 73-1|| du Code général des impôts relatif aux auto-entrepreneurs. Ce projet de décret comprend les dispositions déterminant la fréquence des paiements complémentaires, la date d’effectivité de l’enregistrement et l’identification de l’organisme cité á l’article 11 de la loi n° 114.13 relatif au régime de l’auto- entrepreneur, à savoir Poste Maroc, l’organisme de liaison chargé de fournir à la CNSS les informations nécessaires à l’inscription des auto-entrepreneurs. Ces derniers pourront payer les cotisations à partir du 1er février 2022 et bénéficier de la couverture médicale à partir du mois de mars.