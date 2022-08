Crise maroco-tunisienne, l’immobilier plombé par la conjoncture, une bonne année pour le textile… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Al Bayane

TICAD: vague d’indignation suite à l’accueil réservé au chef des séparatistes du « polisario » à Tunis

Plusieurs voix se sont élevées en Tunisie pour exprimer leur indignation suite à l’accueil officiel réservé par le président tunisien au chef des milices séparatistes du « polisario » dans le cadre de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), dont les travaux ont débuté samedi à Tunis. Cet acte « hostile » et « inédit » a suscité l’indignation de plusieurs personnalités du paysage politique qui dénoncent un « revirement dangereux » sur le plan diplomatique, au détriment des relations privilégiées et fraternelles existant entre les deux pays. Réagissant à l’accueil du chef des séparatistes à Tunis, le président du parti Al Majd, Abdel Wahab Hani, a qualifié cet acte d’un « revirement dangereux » vis-à-vis des constantes de la diplomatie tunisienne.

Maroc le jour

Le Japon dénonce et refuse la participation de l’entité séparatiste du « polisario » à la TICAD-VIII

Le Japon a dénoncé et exprimé son refus de la participation des séparatistes du « polisario » à la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-VIII), qui s’est tenue les 27 et 28 août à Tunis. La délégation japonaise a fait une déclaration lors des travaux de la première séance plénière du sommet de la TICAD-VIII, dans laquelle elle réaffirme que « la TICAD est un forum de discussion sur le développement de l’Afrique » et que « la présence de toute entité, que le Japon ne reconnaît pas comme un Etat souverain, aux réunions liées à la TICAD 8, y compris la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion au Sommet, n’affecte pas la position du Japon concernant le statut de cette entité ».

Aujourd’hui Le Maroc

Partenariat public-privé : des contrats nouvelle génération pour les collectivités

Bientôt de nouveaux contrats de partenariat public-privé pour les collectivités territoriales. En effet, le décret relatif aux contrats de partenariat entre les secteurs public et privé des collectivités territoriales et leurs groupements et personnes morales de droit public relevant des collectivités territoriales, a été publié au Bulletin officiel. Désormais, les projets pouvant faire l’objet d’un contrat de partenariat public-privé doivent faire l’objet d’une évaluation préalable et la conclusion de contrats de partenariat entre les secteurs public et privé fait l’objet de procédures de dialogue, d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres par présélection ou de procédure de négociation.

L’Economiste

Immobilier: le secteur plombé par la conjoncture

La rentrée s’annonce particulièrement difficile pour le secteur immobilier, déjà fortement perturbé par la hausse du prix des matières premières. Que ce soit l’état de santé des opérateurs, ou la tendance de la demande, le secteur n’en est plus à la stagnation, mais vire vers la crise structurelle. «La répercussion des prix des matières premières ainsi que l’hyper-taxation du secteur sur le prix final a fini par refroidir complètement les acquéreurs potentiels, dont le pouvoir d’achat n’arrive pas à suivre la hausse des tarifs», explique un promoteur membre de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers du Maroc (FNPI). Ainsi selon le dernier bulletin de Bank Al Maghrib et de la Conservation foncière, au deuxième trimestre de 2022, l’indice des prix des actifs immobiliers ressort en hausse de 0,2%, en lien avec l’augmentation de 0,3% des prix du résidentiel, de 0,1% de ceux des terrains et de 1,1% de ceux des biens à usage professionnel.

Le Matin

Aquaculture marine à terre: une quarantaine d’espaces à l’étude dans le sud du Royaume

L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) poursuit le processus de développement des projets aquacoles sur le littoral national. L’institution planche en effet sur l’évaluation technico-économique de l’aptitude des espaces terrestres littoraux à abriter des projets d’aquaculture marine dans deux régions du sud du Royaume : Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra. L’opération d’évaluation portera ainsi sur 6 espaces au niveau de la région Guelmim-Oued Noun (Tan-Tan et Guelmim) et une trentaine d’espaces à Laâyoune-Sakia El Hamra. Les études à mener aboutiront à l’établissement d’un dossier de pré-faisabilité technico-économique afin de présenter chaque modèle de projet d’élevage aquacole potentiellement positionnable sur les différents polygones définis.

Les Inspirations Eco

Textile & Habillement: 2022 sera un bon cru!

On est bien parti pour dépasser les 34 milliards de DH d’exportations de produits textiles réalisés en 2021! A fin juin 2022, le secteur du Textile & Habillement marocain a enregistré une croissance de 33%, par rapport à la même période en 2021. Cette performance est soulignée dans un récent post du ministère de l’Industrie et du Commerce en ces termes: “Les exportations marocaines de l’industrie du textile et cuir affichent, à fin juin 2022, une hausse de 32,4% pour atteindre 22,2 milliards de DH”. Bien évidemment, la performance ne passe pas inaperçue. “C’est historique” , réagissent en chœur des analystes et professionnels du secteur. En y regardant de plus près, l’analyse de cette performance indique que l’Espagne absorbe, comme à l’accoutumée, plus de la moitié des exportations marocaines (59%).