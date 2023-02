Dette extérieure, investissements de la BEI, réforme du code pénal… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

Dette extérieure: le trésor en quête de 2 à 3 milliards de dollars

Le Trésor s’est lancé à la quête de devises pour combler son déficit budgétaire. Il s’agirait, de sources bien informées, d’une levée qui se situerait entre deux et trois milliards de dollars sur le marché international de la dette. C’est ce que nous confirment des sources proches de l’institution. Le Maroc va faire sa première sortie externe pour financer son déficit budgétaire de l’année 2023. La directrice du Trésor, Faouzia Zaaboul, nous l’a même confirmé :«Nous entamons notre road-show aujourd’hui pour préparer une levée de fonds sur les marchés financiers internationaux». Le Trésor a, d’après nos sources, mandaté une série de banques d’affaires pour préparer une éventuelle sortie à international, qui se fera exclusivement en dollar.

Le Matin

Investissements de la BEI au Maroc: plus de 9,5 milliards d’euros

Les financements cumulés de la Banque européenne d’investissement au Maroc ont atteint 9,54 milliards d’euros en faveur de 133 projets, dont 2,5 milliards signés durant la période 2017-2022. Sur les cinq dernières années, le secteur des PME en est le premier bénéficiaire avec 841 millions d’euros de lignes de crédits, devant les énergies renouvelables (516 millions) et le transport (465 millions). En visite de travail au Maroc, le vice-président de la Banque de l’UE, Ricardo Mourinho Félix, se félicite de la solidité du partenariat avec le Royaume, mais aussi de la qualité des projets mis en œuvre qui ont permis de doubler le volume des décaissements à 381 millions d’euros en 2022.

L’Economiste

TVA: la liste des clients débiteurs avant le 1er mars

Le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10% à 20% dans le cadre de la réforme engagée par le gouvernement fait partie des nouveautés de la loi de finances 2023. Le dispositif concerne avocats, interprètes, notaires, adouls, huissiers de justice et vétérinaires. Par conséquent, «en cas d’imposition selon le régime des encaissements, le changement de taux de la TVA entraîne l’obligation de déposer auprès de la Direction générale des impôts la liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2022. Cette formalité doit être accomplie avant le 1er mars prochain et ce, conformément aux dispositions de l’article 125-III et IV du code général des impôts», rappelle Mohamed Chorfi, expert-comptable et formateur.

L’Opinion

Réforme du Code pénal: Ouahbi s’attèle aux dernières retouches

«Le ministère de la Justice a préparé une mouture du projet qu’il a transmise au Secrétariat général du gouvernement, nous attendons le retour des autres départements, avant que le projet soit soumis au Conseil de gouvernement pour adoption », a déclaré le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi à ce sujet. Le ministre a réaffirmé que la teneur du projet comprend des exigences et des stipulations régulant la liberté d’expression sur les réseaux sociaux, d’autant plus que «certaines parties usent des réseaux sociaux pour avancer n’importe quoi». D’autre part, le ministre s’est étalé sur le nouveau projet de loi sur les experts judiciaires, 20 ans après son entrée en vigueur, notamment à la lumière des développements technologiques et numériques qui imposent une évolution et une mise à niveau des expertises techniques.

Al Bayane

Hammouchi reçoit le directeur du FBI américain

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi a reçu Christopher Wray, directeur du Bureau d’Investigation Fédéral américain, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau, indique un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). « Cette nouvelle rencontre a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération bilatérale distinguées entre, d’une part, la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale de la Surveillance du territoire, et, d’autre part, le Bureau d’Investigation Fédéral américain, et d’échanger au sujet des menaces émergentes et des défis sécuritaires se rapportant aux divers phénomènes liés à la criminalité transnationale », souligne-t-on.