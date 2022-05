L’économie marocaine satisfait le FMI, le roi lance la construction d’un hôpital à Rabat, l’immobilier toujours en crise… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

La Vie éco

FMI : l’économie marocaine est assez solides pour absorber les chocs

Le Maroc a entamé un certain nombre de réflexions sur des réformes structurelles, telles que la modification du système de protection sociale ou des mesures économiques visant les entreprises publiques. Celles-ci, observe le FMI, vont dans la bonne direction. S’appuyant sur l’expérience qu’il a acquise au cours des dernières années, le Maroc a utilisé les mêmes instruments pour faire face cette année à l’effet conjugué de la crise en Ukraine et de celle du Covid, en réalisant un meilleur ciblage de l’aide sociale, observe en ce sens Jihad Azour, directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient et Asie centrale au sein du Fonds monétaire international. Selon lui, le fait que le pays ait transformé son économie pour la rendre plus connectée aux valeurs mondiales lui a permis de renforcer sa capacité à absorber les chocs. « Il faut que le Maroc poursuive ses réformes, maintient la stabilité dans les finances publiques et continue à réduire son niveau d’endettement, qui est aujourd’hui sous contrôle », préconise le responsable du FMI.

Le Reporter

Le roi lance à Rabat la construction du nouvel hôpital “Ibn Sina”

Le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi à Rabat, au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital “Ibn Sina”, un projet futuriste qui viendra renforcer l’offre sanitaire du Royaume avec une capacité d’accueil de plus de 1.000 lits. Mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, ce projet, à forte portée sociale, s’inscrit dans le cadre d’une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du Royaume. Il témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et leur rapprochement des citoyens.

Le Reporter

Durcissement des conditions d’exploitation des plages à Casablanca

La Commune de Casablanca a établi un nouveau cahier de charges pour l’exploitation, la gestion et la revitalisation des plages durant la saison estivale 2022. Ce nouveau cahier de charges comprend des conditions strictes, notamment en matière d’hygiène, d’organisation et d’entretien des installations et équipements. Ainsi, les entreprises délégataires pour la gestion des plages se verront dans l’obligation de concevoir des idées d’activités économiques et commerciales, en plus de réaliser des activités récréatives de compétitions et de jeux au profit des clients. Aussi, les gestionnaires de ces espaces seront tenus de faire clairement connaître les différents tarifs des services qu’ils rendent aux plagistes.

La Nouvelle tribune

Immobilier : une nouvelle année de crise en perspective

Le secteur immobilier va mal. Le constat ne date évidemment pas d’aujourd’hui. Depuis quelques années déjà, y compris même bien avant la pandémie Covid-19, ce secteur souffre, notamment de manque de visibilité. Et il semble qu’actuellement, la relance tant escomptée tarde toujours à venir et apparemment, rien ne présage d’une quelconque possibilité d’amélioration de la situation. En effet et pour beaucoup, 2022 reste jusqu’à présent une année peu prometteuse. La hausse des prix des matériaux de construction met à mal les chantiers de construction et freine souvent le cours normal de certains.