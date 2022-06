Le ministère de l’Education nationale a dévoilé le calendrier de l’année scolaire 2022-2023. Elle débutera le 1er septembre 2022 et prendra fin en juillet 2023.

Les cours démarreront le 5 septembre pour le préscolaire, le primaire, le collégial, le secondaire et les classes de technicien spécialisé.

Les enseignants devront retrouver leurs établissements à partir du 2 septembre. Le personnel des administrations, inspections, services logistiques et financiers, planifications, etc… devra quant à lui retrouver les lieux de travail 24 heures avant, soit le 1er septembre 2022.

Les cours d’éducation non formelle reprendront le 3 octobre.

Lire aussi: Officiel: les vacances scolaires ne seront pas prolongées

En ce qui concerne les examens du baccalauréat, le document précise qu’ils se dérouleront les 6 et 7 juin 2023 pour la branche scientifique et technique et les 9 et 10 juin 2023 pour les littéraires. Les examens de la deuxième session sont fixés du 5 au 8 juillet 2023.

Les examens du niveau première année du bac sont par ailleurs programmés, toutes branches confondues, les 29 et 30 mai 2023.