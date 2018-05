La photo choc de Doc Samad avec le visage tuméfié indigne la Toile

Abdessamad Benalla, alias Doc Samad, a dévoilé sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un visage tuméfié, laissant penser qu'il aurait été agressé.

Sur son profil Facebook, Doc Samad a publié un message le 8 mai, évoquant un message de haine qu’il aurait reçu, en précisant qu’il ne va jamais se taire ni baisser les bras.

Puis le 10 mai il poste la photo de son visage tuméfié en ajoutant: «Je n’ai pas abandonné et je n’abandonnerai jamais. Marocain jusqu’à la moelle. Je suis hors de la maison pour me reposer et réfléchir au futur de ma carrière. Je mourrais pour mon pays. L’expérience est la mère du succès».

لم و ان استسلم مغربي حتى النخاع انا خارج الوطن لإراحة و التفكير مليا في مستقبلي المهنيكنموت على بلادي والتجربة هي أم النجاح Publiée par Doc Samad sur jeudi 10 mai 2018

Selon certains médias, le sexologue auraient été agressé dans son cabinet par plusieurs individus. Doc Samad aurait également déposé plainte et aurait ajouté qu’il ne reviendra qu’une fois les agresseurs arrêté.

À cette heure-ci, Doc Samad reste injoignable, et ne peux donc ni infirmer ni confirmer les hypothèses avancées.