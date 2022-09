La migraine n’épargne pas les enfants puisqu’un sur dix est concerné par cette maladie chronique, encore mal diagnostiquée, avec des impacts sur leur scolarité. Mais un jeune migraineux ne le restera pas forcément à l’âge adulte.

La migraine touche, selon les études internationales, de 5 à 15% des enfants. Ce sujet sera à l’ordre du jour du « sommet francophone de la migraine » le 17 septembre, un événement en ligne.

Pour Maïwenn Colléaux, 18 ans, les migraines ont commencé vers 14-15 ans, même si ses premiers maux de tête remontent à l’enfance.

« Ca a tout de suite changé mon quotidien: quand j’étais en crise, je ne sortais plus, ma vie sociale s’arrêtait, je ne pouvais plus aller à l’école », a-t-elle raconté jeudi lors d’une conférence de presse organisée par l’association française La Voix des Migraineux.

« Forcément, on se sent différente des autres enfants, qui ne comprenaient pas bien ma souffrance et pour qui j’avais un simple mal de tête ».

Or la migraine est une véritable maladie, qui se caractérise par la survenue régulière et répétitive de maux de tête violents, parfois associés à des vomissements.

« Mal connue, peu enseignée dans le monde médical, la migraine des enfants concerne avant la puberté autant de petits garçons que de petites filles », a expliqué Anne Donnet, neurologue, cheffe de service du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur à l’hôpital de la Timone, à Marseille (sud-est de la France).

C’est à partir des premiers cycles menstruels que la fréquence des migraines devient plus importante chez les filles.

Son diagnostic et sa prise en charge s’avèrent plus compliqués encore que pour les adultes car les symptômes sont souvent pris pour des troubles digestifs.

Maux de ventre

« C’est parce que j’étais moi-même migraineuse que j’ai pu diagnostiquer la maladie de ma fille », a ainsi relevé Karine Colléaux, la mère de Maïwenn. « Chez les enfants, la migraine se traduit souvent par une pâleur et des maux de ventre », a-t-elle expliqué.

La migraine de l’enfant est aussi handicapante que celle de l’adulte: 50% ont plus d’une crise par mois et 78% présentent une intensité de crise modérée à sévère. 40% ont des nausées ou des vomissements, 33% des douleurs abdominales.

« La majorité des patients qu’on voit en consultation arrivent vers 10 ans, mais les maux de tête ont souvent commencé avant », a raconté à l’AFP Justine Avez-Couturier, pédiatre en neurologie au CHU de Lille.

Bien souvent, les crises ont un impact sur leur scolarité, d’où la nécessité d’établir un diagnostic: « on ne peut pas faire en sorte d’éradiquer la migraine mais on peut en diminuer la fréquence et l’intensité », a-t-elle souligné.

Une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil, activité physique) est ainsi « particulièrement cruciale pour des enfants et adolescents migraineux », a expliqué la neuropédiatre.

Côté traitements, sont généralement prescrits du paracétamol, des anti-inflammatoires ou des traitements de crise spécifiques (comme des triptans).

« Noter les crises sur un agenda, pour repérer ce qui les déclenche, peut dans certains cas aider à mieux les gérer », a aussi conseillé le Dr Justine Avez-Couturier.

Si de nombreux facteurs peuvent provoquer une migraine, le stress et la fatigue sont souvent repérés par les patients.

Résistante aux médicaments, Maïwenn Colléaux a « tout essayé »: auto-hypnose, hypnothérapie, équithérapie, EMDR… « Ces méthodes m’apaisent sur le moment mais ne fonctionnent pas sur le long terme. Quand je suis en crise, je ne prends rien, j’attends que ça passe », a-t-elle raconté.

Mais un enfant migraineux ne sera pas forcément un adulte migraineux. Seuls 40% constatent la persistance de la migraine à l’âge adulte. « Certains enfants passeront d’une céphalée migraineuse à des maux de tête moins sévères », a rassuré le Dr Donnet.