La maire de Casablanca, Nabila Rmili, a enchaîné les rencontres dans la capitale française ces derniers jours afin de s’inspirer du modèle français en matière de transition énergétique, de gestion des déchets ou encore pour la mise en place d’un véritable hub agro-logistique dans la métropole marocaine.

Invitée par Anne Hidalgo, maire de Paris, Nabila Rmili (RNI) s’est rendue dans la capitale française à la tête d’une importante délégation. La première visite a été effectuée dans les locaux du SIOM (Syndicat Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse) qui assure la collecte et le traitement des ordures ménagères des 21 communes de son territoire.

Un plaisir partagé. Nous sommes tous ravis d’avoir échangé sur les différents sujets qui nous unissent et qui sont essentiels pour le bien être des casablancaises et casablancais. Un grand merci @MounaBENNANI7 pour l’organisation et la découverte du @siom_vc. https://t.co/05jY0zM1dv

— Nabila Rmili (@nabila_rmili) June 9, 2022