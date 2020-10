La DGSN adopte des horaires exceptionnels de travail aux centres d’enregistrement des données identitaires

La Direction générale de la sûreté nationale a décidé d’adopter une nouvelle programmation exceptionnelle des horaires de travail aux centres d’enregistrement des données identitaires (CEDI) pour répondre aux demandes croissantes des citoyens désireux d’obtenir ou de renouveler la Carte d’identification nationale électronique (CINE), et pour délivrer ce document d’identification dans les meilleures conditions.

Il s’agit de la prolongation des horaires de travail de 08h00 à 19h00 de lundi à vendredi durant les jours ouvrés, et de 08h30 à 15h00 les samedis, précise vendredi un communiqué de la DGSN. Les services de la DGSN, afin d’accompagner cette programmation élargie, ont renforcé les ressources humaines travaillant dans ces centres et augmenté le nombre des bureaux et espaces dédiés à cette opération, en plus d’accroître le nombre des rendez-vous pour demander ou renouveler la CNIE à travers le site web www.cnie.ma, ajoute la même source.

La Direction générale indique que pour répondre immédiatement aux demandes de renouvellement de la CINE arrivée à expiration, les citoyens ayant des cartes d’identification expirées peuvent désormais présenter leurs demandes de renouvellement directement aux CEDI pendant les journées ouvrées sans avoir à prendre un rendez-vous au préalable via le portail électronique.

Les citoyens dont les cartes d’identification sont arrivées à expiration peuvent également soumettre leurs demandes de renouvellement exceptionnellement les samedis, précise la DGSN, notant toutefois que, dans ce cas, un rendez-vous préalable est obligatoire à travers le site cnie.ma.

Ces nouveaux horaires adoptés dans les CEDI au niveau national, ainsi que les exceptions dans le système des rendez-vous, s’inscrivent dans le contexte des efforts inlassables faits par la DGSN afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers, et de traiter les dossiers de préparation et de renouvellement des CINE dans leurs nouvelles formes dans de meilleurs délais, tout en garantissant le respect des mesures de sécurité sanitaire qu’exige l’état d’urgence sanitaire, conclut le communiqué.