Kénitra: enquête ouverte après une tentative d'enlèvement d'une fillette de 3 ans

Le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra a ouvert, vendredi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de la tentative d'un individu de kidnapper une fille âgé de 3 ans.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de la sûreté nationale ont reçu un avis indiquant que les habitants du quartier "Khabazat" à Kénitra ont assiégé le suspect, âgé de 31 ans, après avoir tenté d’enlever la fille au dépourvu de sa mère alors qu'elle était dans une épicerie.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que la victime et les témoins sont auditionnés en vue d'élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute la même source.