Deux Marocains ont été surpris en flagrant délit de triche durant l’examen théorique du permis de conduire en Espagne. Équipé d’un microphone et d’une caméra, l’un d’eux se faisait aider depuis le Maroc pour recevoir les bonnes réponses.

Les deux hommes de nationalité marocaine, âgés de 46 et 29 ans, ne se connaissent pas, mais ont été tous deux été surpris le même jour en train de tricher à l’examen théorique du permis de conduire, qu’ils passaient à la Direction provinciale de la circulation de Guadalajara (centre de l’Espagne).

Le comportement des deux hommes était suspect durant l’examen, écrit la direction provinciale dans un communiqué. Les agents de la Garde civile ont attendu la fin du test avant d’intervenir et ont découvert que les deux hommes étaient équipés d’appareils électroniques.

Ils «ont tous les deux de grandes difficultés à comprendre et à parler espagnol», indique la même source. L’homme de 29 ans était équipé d’une minicaméra et communiquait avec une personne se trouvant au Maroc, précise la même source. Le deuxième était équipé d’un téléphone et se faisait aider par une personne résidant à Madrid.