Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a salué le roi Mohammed VI « pour son engouement et son engagement pour le développement du football marocain ».

« Sans l’engagement de sa majesté le roi Mohammed VI et le travail sérieux mené par la Fédération royale marocaine de football ainsi que l’engagement du gouvernement marocain, on n’aurait pas pu constater les infrastructures dont dispose le Maroc dans les différentes villes », a souligné Infantino au terme de sa visite de travail au royaume.

Dans un communiqué de la FRMF publié sur son site internet, Infantino a évoqué, dans ce sens, le Complexe Mohammed VI de Football, notant que ce centre, l’un des meilleurs au monde, est une véritable « œuvre d’art » et son édification démontre le sérieux du Maroc et des Marocains en matière de développement du football.

Le Complexe est mis à la disposition de la FIFA, de la Confédération africaine de football et des fédérations autour du monde au profit de l’encadrement des jeunes et des arbitres entre autres, a-t-il rappelé.

Lire aussi: Gianni Infantino reçu par Nasser Bourita

Lors de sa visite de deux jours au Royaume, le président de la FIFA a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous et le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations existantes entre la FIFA et les responsables de la FRMF, a pour objectif également de développer la coopération entre les deux instances en matière de promotion du football national et continental.