Le nouvel espace Campus France au sein de l’Institut français de Casablanca a été inauguré ce vendredi en présence de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal.

S’exprimait à l’occasion de l’inauguration du nouvel espace Campus France, l’ambassadrice de France au Maroc a indiqué que les étudiants marocains trouveront dans un même lieu un service complet pour préparer de manière optimale leurs projets d’études et bénéficieront de l’accompagnement, l’orientation et l’aide des conseillers pour faire le meilleur choix.

Elle a également rappelé que les étudiants marocains (43.000) représentent la première communauté d’étudiants étrangers en France, soulignant que chaque année, les candidats marocains aux études en France sont de plus en plus nombreux.

La diplomate a, en outre, fait savoir que ce nouvel espace permettra d’accueillir les nombreux candidats dans les meilleures conditions et de bien les préparer à leur projet d’études en France, précisant que ce nouveau bâtiment, qui héberge notamment des salles de cours numériques innovantes permet de répondre à la demande croissante du public.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Youssef Belqasmi, a indiqué que la coopération entre le Maroc et la France est l’expression de la qualité d’un partenariat historique et exemplaire qui a toujours existé entre les deux pays dans divers domaines notamment l’éducation.

« C’est pour répondre à cet engouement que l’ouverture de cet agréable espace de Campus France du Maroc intervient à côté de ceux de Rabat, Fès et Marrakech, et ceux des autres antennes des Instituts Français du Maroc pour assurer ses missions de promotion de l’enseignement supérieur français, d’information sur les études en France, d’accompagnement des candidats dans la construction de leur projet d’études, de faciliter les candidatures auprès des établissements d’enseignement supérieur français et d’animation du réseau des alumni marocains de l’enseignement supérieur français », a-t-il ajouté.

La cérémonie d’inauguration de l’Espace Campus France de Casablanca a été marquée par la présence de plusieurs responsables marocains et français.