Dans un communiqué, l’Organisation Démocratique du Travail dénonce le mauvais traitement et le racisme que subissent certaines saisonnières marocaines se trouvant actuellement à Huelva.

«Les Marocaines ne doivent pas entrer», tel est l’ordre donné par le propriétaire d’un centre commercial à Huelva. Ils visent les saisonnières marocaines parties cette année pour la récolte de fruits rouges dans la région de Huelva, dans le sud-ouest de l’Espagne.

Les propos du propriétaire du centre commercial ont été enregistrés et sont aujourd’hui dénoncés par l’Organisation Démocratique du Travail (ODT Maroc). L’organisation détient également des preuves du «racisme» que subissent au quotidien les saisonnières, à qui on a également interdit l’accès à des cafés et des centres de loisirs.

Pire encore, lorsqu’elles sont admises, «elles payent le double», fustige l’ODT.

L’ODT dénonce dans ce sens le «racisme», dont sont victimes les saisonnières et qui «ne correspond pas aux valeurs d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre les deux peuples».

Près de 800 saisonnières marocaines sont arrivées mercredi 12 janvier à Huelva. Elles seront plus de 12.000 bientôt dans les champs espagnols pour assurer la récolte de fruits rouges dans la région, considérée comme le «potager de l’Europe».

«Les travailleurs marocains représentent environ 10 % des effectifs habituellement embauchés chaque saison», rappelle le média espagnol Publico. Entachés par des soupçons de «traite des êtres humains» et plaintes pour agressions sexuelles, ces contrats sont au centre d’une polémique depuis l’été 2018.

Le gouvernement espagnol s’est engagé cette année «à intensifier les efforts de l’inspection du travail lors de la campagne de récolte», tout en accordant «une attention particulière aux conditions des travailleurs migrants», rapporte la même source. Les contrôles de l’Inspection du travail débuteront en février et s’étaleront jusqu’à la fin de la saison, prévue en juin.