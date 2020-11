Guerguerat: 200 routiers marocains bloqués à la frontière mauritanienne

Lire aussi. Guerguerat: face au blocage, la Minurso dépassée

Leur communiqué cité par Alwiam appelle le Maroc et la Mauritanie à « travailler pour résoudre la crise » et débloquer des ravitaillements. Les routiers appellent aussi l’ONU à « jouer son rôle en protégeant la zone tampon et le poste-frontière qui permet le passage de milliers de conducteurs, de fermiers et de commerçants », selon Alwiam.

Les négociations menées par l’ONU et impliquant le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis plusieurs mois.