L’homme en question, aux côtés de cinq autres individus, sillonnait la plage de Messanges (Nord-ouest de la France) et demandait aux femmes de se rhabiller. Après son arrestation, il s’est avéré être sous le coup d’une mesure d’expulsion.

Assigné à résidence à Mayenne, en attendant son expulsion vers le Maroc, ce père de famille a été interpellé à 500 km dans une plage de Messanges. Lui et quatre de ses amis ont été signalés par des touristes pour avoir importuné plusieurs femmes.

Les cinq hommes demandaient aux femmes en maillot de bain de se couvrir et de se rhabiller, rapporte Sud-Ouest. Les CRS nageurs-sauveteurs sont alors intervenus et après avoir vérifié les papiers d’identité de chacun, il découvre que l’un d’eux d’origine marocaine fait l’objet de sept condamnations et attend d’être expulsé vers le royaume.

Présenté devant le juge, le Marocain affirmera alors qu’«il n’a pas demandé aux femmes de se rhabiller» et qu’il avait l’intention de se rendre à Bordeaux rejoindre sa femme et son enfant.

Des excuses qui n’ont pas convaincu la vice-procureure. « Ce n’est jamais de sa faute, je pense que six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt le feront réfléchir», a-t-elle déclaré.

Au final, l’individu a écopé de trois mois de prison avec un mandat de dépôt.