Ni le Maroc, encore moins l’Algérie ne se rendra au 6e forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM), où l’Espagne espérait jouer le rôle de médiateur afin d’apaiser les tensions diplomatiques entre les « frères ennemis ».

Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger et son homologue algérien Ramtane Lamamra, ont exprimé leur regret de «ne pas pouvoir participer au 6e forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) qui se tient les 28 et 29 novembre 2021 à Barcelone», révèle le quotidien El Pais qui cite des sources diplomatiques.

La raison serait la tenue simultanément du huitième Forum sur la coopération sino-africaine ce lundi et mardi à Dakar au Sénégal, renchérit le journal.

Lors de ce forum, le ministre espagnol espérait pouvoir se réunir pour la première fois depuis sa nomination avec son homologue marocain. Les deux ministres devaient se rencontrer en septembre à New York, à l’occasion de la 76e Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU). Mais c’était en pleine période transitoire – le nouveau gouvernement marocain n’était pas encore formé.

Lire aussi: Crise maroco-algérienne: l’Espagne veut jouer les médiateurs

José Manuel Albares espérait lors du forum de l’UpM aborder la crise maroco-algérienne, comme il l’avait dit dans une interview accordée au quotidien local Diario de Sevilla. «Nous avons toujours œuvré en faveur de l’apaisement [entre le Maroc et l’Algérie] dans l’intérêt de la région de la Méditerranée», avait déclaré le ministre.

Outre le Maroc et l’Algérie, Israël et l’Autriche ont également décidé d’annuler leurs déplacements à Barcelone. Les chefs de la diplomatie de la France, de l’Italie, du Portugal, de l’Égypte et de la Palestine seront quant à eux présents.